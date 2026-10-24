¿Cómo se prepara Tutu Mosquera para el Miss International?: busca un ‘back to back’

La Señorita Colombia, María Antonia Mosquera, más conocida como Tutu Mosquera, ya tiene la mirada puesta en Japón, donde defenderá la tricolor en el certamen de Miss International que se celebrará este mes de noviembre. Su principal objetivo es ambicioso: lograr el histórico 'back to back' para mantener el título en manos colombianas un año más.

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En entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, la soberana nacional compartió la enorme responsabilidad que siente sobre sus hombros al asumir este compromiso internacional, destacando que su preparación ha sido intensa para lograr una presentación impecable.

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Preparación para Miss Internacional



Además de ajustar cada detalle del vestuario que lucirá en tierras asiáticas, la reina dedica horas clave al perfeccionamiento de su técnica en peinado y maquillaje para asegurar una imagen deslumbrante en cada aparición oficial del concurso.

A su impecable imagen se suman sus causas sociales con un sello personal. Como cantautora que toca el piano y la guitarra desde pequeña, Tutu busca promover la educación a través de la música y reveló en exclusiva que lanzará una canción que encapsula todo este trabajo. A esto se le une The Inner Crown, un taller educativo infantil para enseñar a los niños a descubrir la corona interna que llevan dentro, y la iniciativa A dos manos, centrada en garantizarles un plato de comida y un hogar seguro como base indispensable para su desarrollo.

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Un legado propio en el certamen internacional

Tutu Mosquera dejó claro en La Red que su intención es escribir su propia historia en el escenario internacional desde su visión y propósito de vida. La beldad colombiana continúa afinando los últimos detalles de su maleta para dejar en alto el nombre del país en territorio asiático.

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Sigue de cerca la preparación de las reinas de Colombia y las novedades del espectáculo en la señal en vivo de Caracol Televisión y en el canal oficial de La Red en YouTube.

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