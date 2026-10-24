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¿Cómo se prepara la Señorita Colombia, Tutu Mosquera, para el Miss International?

Después del triunfo de Catalina Duque, Tutu Mosquera busca volver a traer la corona a Colombia, la joven está ilusionada y se siente muy responsable, además, se ha preparado intensamente para valerse por sí misma en Japón.

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¿Cómo se prepara Tutu Mosquera para el Miss International?: busca un ‘back to back’

Después del triunfo de Catalina Duque, Tutu Mosquera busca volver a traer la corona a Colombia, la joven está ilusionada y se siente muy responsable, además, se ha preparado intensamente para valerse por sí misma en Japón.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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