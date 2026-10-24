¿Qué pidió de regalo Ariadna Gutiérrez para su matrimonio? La Red da detalles

Las campanas de boda suenan con fuerza en la farándula nacional. La exSeñorita Colombia 2014, Ariadna Gutiérrez, y el reconocido empresario holandés Guus Franke se preparan para dar el esperado "sí, acepto" en la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en la histórica Cartagena.

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Con invitados vestidos "de punta en blanco", ellas con deslumbrantes vestidos largos y ellos de impecable smoking, la expectación no solo gira en torno a la belleza de la ceremonia, sino a una particular decisión que ha llamado la atención de todos los asistentes sobre el tradicional protocolo de obsequios.

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Regalos para el matrimonio de Ariadna Gutiérrez



Frente a la duda planteada en el set de La Red sobre cómo manejarían los novios los detalles para su nueva etapa juntos, la respuesta sorprendió gratamente. La pareja optó por dejar de lado la tradicional lista de novios y la habitual lluvia de sobres.

En su lugar, Ariadna y Guus decidieron tener un detalle con propósito: invitaron a todos sus asistentes a realizar donaciones destinadas a una fundación que trabaja directamente con comunidades indígenas, transformando así su gran día en una oportunidad para impactar positivamente a las poblaciones más vulnerables del país.

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Tres días de fiesta en la ciudad amurallada

La celebración del matrimonio no se limita únicamente al acto religioso en la catedral. Según revelaron los presentadores de La Red, la fiesta comenzó desde el día anterior con eventos previos y continuará tras la ceremonia en un exclusivo hotel de la ciudad amurallada.

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