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Boda de Ariadna Gutiérrez: regalo que pidió la exreina y Guus Franke

Descubre qué pidieron Ariadna Gutiérrez y Guus Franke como regalo de boda para su esperado matrimonio en Cartagena. ¡Todos los detalles en La Red!

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¿Qué pidió de regalo Ariadna Gutiérrez para su matrimonio? La Red da detalles

Cartagena es el lugar elegido por la exreina para dar el “sí” acepto este 24 de octubre y la pareja le pidió a todos los invitados un detalle inusual que los presentadores de La Red revelan.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Regalos en la boda de Ariadna Gutiérrez
Regalos en la boda de Ariadna Gutiérrez
Foto: IG @gutierrezary