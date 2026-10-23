Quién es Guus Franke, el empresario con quien Ariadna Gutiérrez se casaría este sábado

La vida sentimental de Ariadna Gutiérrez vuelve a despertar curiosidad. La modelo colombiana, reconocida por convertirse en virreina universal de la belleza en Miss Universo 2015, estaría a punto de protagonizar una boda que tendría como escenario a Cartagena de Indias. El hombre con quien daría aparentemente este paso sería Guus Franke, un empresario neerlandés que ha mantenido un perfil discreto frente a la exposición pública.

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¿Quién y a qué se dedica Guus Franke?

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Franke se mueve en el mundo de los negocios y las inversiones. Su nombre está relacionado con Axiom GmbH, compañía que fundó en 2018 y que trabaja en áreas como las finanzas corporativas, las adquisiciones y las estrategias de inversión. También ha estado vinculado con Circle8 Group, una plataforma europea de servicios profesionales y talento especializado en tecnología.

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Aunque la relación entre ambos ha llamado la atención en los últimos días, la información sobre su vida en pareja ha circulado principalmente a través de reportes de medios de entretenimiento. De hecho, las especulaciones sobre un posible matrimonio aumentaron luego de que el presentador venezolano Rodner Figueroa asegurara que se encontró con Ariadna en Suiza y que ella le presentó a quien describió como su esposo. Sin embargo, la modelo no ha confirmado públicamente todos los detalles de su relación.





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¿Cuándo y a qué hora sería la boda de Ariadna Gutiérrez con Guus Franke?

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Según las versiones difundidas, la ceremonia se realizaría este sábado 24 de octubre en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena. La celebración reuniría a familiares y amigos cercanos, y la recepción tendría lugar en el hotel Four Seasons de la ciudad. Estos detalles, no obstante, no han sido confirmados oficialmente por la pareja.

Otro de los aspectos que ha generado expectativa es el vestido que luciría la exreina. Según reportes de medios especializados en concursos de belleza, la ex Señorita Colombia 2015 luciría un hermoso vestido a cargo del diseñador francés Stéphane Rolland, reconocido por sus creaciones de alta costura y por vestir a figuras internacionales. Mientras crece la expectativa por el supuesto enlace, queda por conocer si Ariadna y Guus compartirán públicamente detalles de una celebración que, hasta ahora, se ha mantenido rodeada de discreción.