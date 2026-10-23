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Quién es Guus Franke, el empresario con quien Ariadna Gutiérrez se casaría este sábado

La vida sentimental de Ariadna Gutiérrez vuelve a despertar curiosidad. La modelo colombiana, reconocida por convertirse en virreina universal de la belleza en Miss Universo 2015, estaría a punto de protagonizar una boda que tendría como escenario a Cartagena de Indias. El hombre con quien daría aparentemente este paso sería Guus Franke, un empresario neerlandés que ha mantenido un perfil discreto frente a la exposición pública.

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Quién es Guus Franke, el empresario con quien Ariadna Gutiérrez se casaría este sábado

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ariadna GutiérrezFoto: Getty Images
Ariadna GutiérrezFoto: Getty Images