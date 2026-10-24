Matrimonio de Ariadna Gutiérrez: primeras imágenes de la ceremonia en Cartagena

El histórico centro de la 'Heroica' fue el escenario elegido por Ariadna Gutiérrez y Guus Franke para dar el importante paso de casarse. El enlace matrimonial se celebra en la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, uno de los templos más emblemáticos de Cartagena.

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Aunque la ceremonia religiosa estaba programada inicialmente para las 4:30 p.m., la llegada del evento y el flujo de asistentes hicieron que el inicio oficial se diera entre las 5:30 p.m. y las 6:00 p.m.. Cientos de curiosos y seguidores de la modelo se reunieron a las afueras de la iglesia para presenciar el ambiente festivo y captar las primeras imágenes de este esperado acontecimiento.

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Decoración e invitados a la boda de Ariadna Gutiérrez



Las inmediaciones de la catedral deslumbraron por su sofisticación. La puerta principal del templo lució un imponente arco de flores blancas, el cual adornó la caminata de entrada de la novia y sirvió de marco para una atmósfera romántica e inolvidable.

Entre las personalidades destacadas que llamaron la atención del público y la prensa estuvo Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de la Belleza (CNB), quien asistió para acompañar a la ex Señorita Colombia en su gran día.

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De igual forma, en redes sociales se volvieron virales las imágenes y videos de las presuntas madrinas de la boda, quienes destacaron al lucir vestidos coordinados en el mismo tono de color, añadiendo un toque de dinamismo y elegancia al cortejo nupcial. Diversos creadores de contenido y figuras cercanas a la pareja también hicieron parte de este exclusivo encuentro.

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