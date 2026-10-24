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Matrimonio de Ariadna Gutiérrez: primeras imágenes de la ceremonia en Cartagena

Este 24 de octubre, Ariadna Gutiérrez dará el “sí” en Cartagena al empresario Guus Franke y cientos de personas se reunieron en el lugar para ser testigos de la ceremonia, ya se conocen algunas imágenes, míralas aquí.

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Matrimonio de Ariadna Gutiérrez: primeras imágenes de la ceremonia en Cartagena

Este 24 de octubre, Ariadna Gutiérrez dará el “sí” en Cartagena y cientos de personas se reunieron en el lugar para ser testigos de la ceremonia, ya se conocen algunas imágenes de los invitados, la decoración y más.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Matrimonio de Ariadna Gutiérrez
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Foto: IG @gutierrezari