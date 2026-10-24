Boda de Ariadna Gutiérrez: Así es la majestuosa catedral donde dará el "sí"

Ariadna Gutiérrez, exreina, Señorita Colombia 2014, virreina universal de la belleza, y el empresario neerlandés Guus Franke se alistan para dar el "sí, acepto" en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena.

El lugar, una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad amurallada, es el escenario elegido para la ceremonia religiosa, a la que asisten sus familiares y amigos cercanos vestidas ellas con vestidos largos y ellos de smoking.



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Catedral Santa Catalina de Alejandría

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Considerada una de las catedrales más antiguas de América Latina y el primer edificio de gran importancia levantado en la propia ciudad, la Catedral de Santa Catalina de Alejandría es una imponente joya arquitectónica del Centro Histórico de Cartagena que se encuentra a pocos minutos a pie de exclusivas locaciones de la zona como hoteles, restaurantes y otros lugares que marcan la historia de la Heróica.



Los detalles del matrimonio de Ariadna Gutiérrez

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La boda religiosa en Cartagena se suma a las versiones sobre un posible enlace previo por lo civil en Europa, luego de que el periodista Rodner Figueroa revelara que coincidió con la modelo en Suiza y que ella le presentó a su pareja como su esposo.

Aunque la pareja ha mantenido su relación con reserva, el programa La Red de Caracol Televisión dio a conocer los detalles del evento en la capital de Bolívar. Entre las particularidades de la celebración destaca la decisión de los novios sobre los obsequios: en lugar de lista de regalos o lluvia de sobres, invitaron a sus asistentes a realizar donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas.

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