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Boda de Ariadna Gutiérrez: Así es la majestuosa catedral Santa Catalina de Alejandría

Conoce la imponente Catedral de Santa Catalina de Alejandría en Cartagena, escenario de la esperada boda de Ariadna Gutiérrez y Guus Franke. ¡Detalles en La Red!

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Boda de Ariadna Gutiérrez: Así es la majestuosa catedral donde dará el "sí"

Los presentadores de La Red revelaron el nombre de la iglesia en Cartagena en la que se casará la exreina con el empresario multimillonario Guus Franke, estos son los detalles de la ceremonia.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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