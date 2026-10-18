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La actriz Martha Bolaños habló sobre su menopausia temprana y su carrera como DJ

La caleña contó que su menopausia le llegó a los 47 años, es decir, casi cuatro años antes de lo habitual. Además, recordó que su primer síntoma fue sentir demasiado calor mientras se encontraba en un cajero.

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La actriz Martha Bolaños habló sobre su menopausia temprana y su carrera como DJ

La caleña contó que su menopausia le llegó a los 47 años, es decir, casi cuatro años antes de lo habitual. Además, recordó que su primer síntoma fue sentir demasiado calor mientras se encontraba en un cajero.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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