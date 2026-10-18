La actriz Martha Bolaños habló sobre su menopausia temprana y su carrera como DJ

La recordada actriz caleña Martha Isabel Bolaños volvió a dar de qué hablar tras sincerarse sobre dos aspectos cruciales de su vida actual: el proceso biológico que enfrentó a sus 47 años y el firme paso que dio en la industria de la música para convertirse en DJ profesional.

Fiel a su estilo auténtico y directo, la artista abrió su corazón ante los micrófonos de La Red para compartir las luces y sombras de esta nueva etapa personal y laboral.



Cómo descubrió Martha Isabel Bolaños su menopausia temprana

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Durante la conversación, la caleña reveló que la menopausia le llegó a los 47 años, una condición que se dio casi cuatro años antes de lo habitual.

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Martha Isabel recordó con precisión cuál fue la primera señal de alerta de este proceso: un repentino y desmedido episodio de calor mientras se encontraba realizando una transacción en un cajero automático.



La verdad sobre su proceso y los estereotipos

Sobre el impacto de esta etapa, la actriz reflexionó acerca de cómo socialmente se percibía este cambio en el pasado, cuando se creía que la mujer "perdía sus cualidades". No obstante, dejó claro que ella es la viva muestra de que dicha afirmación es totalmente falsa, asegurando que actualmente se encuentra en su 'prime'.

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Asimismo, confessó que recibir ayuda profesional y acompañamiento fue determinante para comprender a fondo la transformación fisiológica que estaba atravesando y asimilarla de manera positiva.

Su nueva faceta como DJ en Madrid y un trago amargo en la música

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Más allá de su salud, Martha Bolaños habló con entusiasmo sobre su faceta como DJ, pasión para la cual está estudiando activamente el programa técnico que enseña todo lo necesario para ejercer la profesión. Esta iniciativa la llevó incluso a residir en Madrid durante un par de meses para impulsar su proyecto.