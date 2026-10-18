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Por qué terminó la relación de Julián Román y Juliette Pardau

La pareja de actores, considerada una de las más estables de la farándula colombiana, habría puesto fin a su relación hace un mes. Entre las posibles razones se mencionan una presunta infidelidad y diferencias en sus planes de vida.

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Julián Román y Juliette Pardau habrían terminado: estos serían los motivos

La pareja de actores, considerada una de las más estables de la farándula colombiana, habría puesto fin a su relación hace un mes. Entre las posibles razones se mencionan una presunta infidelidad y diferencias en sus planes de vida.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Julián Román y Juliette Pardau
Julián Román y Juliette Pardau
Foto Instagram: @julianroman1 y @juliepardau