Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 61 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Karol Márquez recordó su infancia y cómo fue crecer en un entorno “machista”

El actor de ‘La esclava blanca’, en medio de una charla con Mary Méndez confesó detalles de su infancia y contó si hay alguien que logró enamorar su corazón.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Karol Márquez recordó su infancia y cómo fue crecer en un entorno “machista”

El actor de ‘La esclava blanca’, en medio de una charla con Mary Méndez confesó detalles de su infancia y contó si hay alguien que logró enamorar su corazón.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Nombre en una linea (1).png