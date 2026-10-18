Karol Márquez recordó su infancia y cómo fue crecer en un entorno “machista”

El reconocido actor Karol Márquez, recordado por su participación en producciones como 'La esclava blanca', abrió su corazón en una reciente entrevista con Mary Méndez para el programa La Red de Caracol Televisión. Durante la charla, el artista cartagenero habló sin filtros sobre los estereotipos de su infancia y reveló detalles poco conocidos sobre su situación sentimental actual.

Cómo fue crecer en la costa para Karol Márquez

Crecer en la región Caribe suele estar asociado, para muchos, con los prejuicios de una sociedad tradicional. Sin embargo, Karol Márquez confesó que su realidad fue completamente diferente.

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El actor señaló que, a pesar de los pensamientos arraigados de la entorno machista que muchos imaginan, él fue una excepción. Lejos de recibir críticas o juicios por parte de su núcleo familiar, contó con el respaldo incondicional de los suyos, especialmente de su padre, de quien heredó una de sus grandes pasiones: el gusto por el baile.

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La verdad sobre su corazón: ¿Está enamorado?



Más allá de sus recuerdos de infancia, el cartagenero sorprendió al hablar de su vida romántica. Márquez confesó que lleva ya unos años profundamente enamorado y que, recientemente, dio un paso clave en su relación al comenzar a convivir con su pareja.

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Eso sí, el actor admitió que esta decisión no fue inmediata y tardó tiempo en tomarse, ya que para él su independencia pesa mucho: valora profundamente su espacio propio, sus costumbres y su manera personal de hacer las cosas en el día a día.