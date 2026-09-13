Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Karoll Márquez, actor y cantante de 'Oye, bonita', revela si quiere tener hijos

Karoll Márquez, actor y cantante cartagenero, habló sin tapujos en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, sobre si planea tener hijos y, de paso, contó si tiene pareja.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Karoll Márquez reveló si sueña con tener hijos: “Cada día admiro más a los padres”

El actor y cantante cartagenero habló sin tapujos en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, sobre si planea tener hijos y, de paso, contó si tiene pareja, o si se encuentra soltero.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Karoll Márquez
Karoll Márquez
Foto: Caracol TV