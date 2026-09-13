Karoll Márquez reveló si sueña con tener hijos: “Cada día admiro más a los padres”

Karoll Márquez abrió su corazón y en la conversación contó que no tiene pareja, aunque no está solo, y dejó clara su postura frente a la paternidad. A pesar de venir de una región donde existe una fuerte presión social por dejar descendencia, el artista confirmó que es un camino que descartó hace muchos años.

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"Vengo de una región donde socialmente la gente tiene que tener hijos, seas hombre o mujer, tienes que tener hijo como dé lugar. Yo no he tenido nunca ese instinto de decir 'quiero ser papá'", explicó con franqueza durante la entrevista.

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Qué dijo Karoll Márquez sobre la idea de tener hijos



Aunque Márquez se define como una persona muy protectora, proveedora y paternal con sus allegados, la idea de la paternidad propia no le genera ilusión. Entre las razones principales para tomar esta decisión destacan la alta exigencia de su profesión artística y el nivel de compromiso que requiere criar a un ser humano.

Además, señaló, jamás sintió la necesidad ni el deseo biológico de convertirse en padre, sin contar con el compromiso que conlleva tener hijos. "Me parece una gran responsabilidad, me parece un camello bravo. Respeto mucho a la gente que tiene hijos y cada día admiro más a los padres, pero no es algo que haya tenido en mis planes", afirmó la celebridad.

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A pesar de no buscar la paternidad, el artista disfruta de su rol cercano con los más jóvenes de su entorno. Karoll Márquez compartió que tiene un sobrino de sangre (hijo de su hermano) y considera como sobrinos a los hijos de sus amigos cercanos, con quienes mantiene un vínculo afectivo sólido sin la carga que implica la crianza diaria.

"Tengo muchos sobrinos porque la gran mayoría de mis amigos tienen hijos todos y tengo un sobrino de sangre que es el hijo de mi hermano, pero yo particularmente descarté hace mucho tiempo eso. No me hace ilusión, la verdad, sobre todo cuando vas transitando en esta carrera que te das cuenta que demanda tanto, demanda estar al pie del cañón todo el tiempo, demanda estar presente todo el tiempo, concentrado, que tienes que invertirle mucho también tiempo, dinero, todo. Entonces, yo hace mucho tiempo descarté eso", declaró.