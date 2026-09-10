‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ sufrió caída en el Templo luego de hacer erizar a Amparo

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió una noche de emociones encontradas con la presentación de la imitadora de Aida Cuevas. Con una deslumbrante interpretación de la música ranchera, la concursante logró conmover a los asistentes y cautivar de inmediato a Amparo Grisales, quien no dudó en elogiar su talento, asegurar que la actuación había sido maravillosa y confesar que logró erizarle la piel.

Sin embargo, los comentarios del jurado mostraron opiniones divididas. César Escola reconoció el buen desempeño de la participante, pero fue firme al señalar que a la presentación le faltó un poco de fuerza para alcanzar el nivel deseado en esta etapa de la competencia.



El momento de mayor tensión de la gala ocurrió al finalizar su número musical, cuando 'Yo Me Llamo Aida Cuevas' sufrió una aparatosa caída en pleno escenario. El incidente encendió las alarmas entre el equipo de producción y los jurados, convirtiéndose en el hecho más comentado de la noche en redes sociales.

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¿Cuál es el nombre real de Aida Cuevas y de dónde es?

La artista original es Aída Gabriela Cuevas Castillo, una reconocida cantante y actriz mexicana nacida en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1963. Es ampliamente conocida como "La Reina de la Música Ranchera" por su trayectoria de más de cuatro décadas en el género mariachi.



¿Cuántos premios Grammy ha ganado Aida Cuevas?

Aida Cuevas ha sido galardonada con un Premio Grammy y un Latin Grammy. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples nominaciones por sus producciones discográficas dentro del género de música regional mexicana, consolidándose como una referencia mundial del folclor azteca.