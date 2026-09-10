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‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ sufrió caída en el Templo luego de hacer erizar a Amparo - CaracolTV

Amparo destacó que había sido una interpretación maravillosa y aseguró que le había encantado. Además, confesó que su presentación la hizo erizarse. César señaló que le faltó fuerza.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ sufrió caída en el Templo luego de hacer erizar a Amparo

Amparo destacó que había sido una interpretación maravillosa y aseguró que le había encantado. Además, confesó que su presentación la hizo erizarse. César señaló que le faltó fuerza.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.