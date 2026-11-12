Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
🔴 EN VIVO Latin Grammy
'Mini Whitney Houston' ganó ‘Yo Me Llamo Mini'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Carlos Vives y Grupo Niche, primeros colombianos en ganar un Latin Grammy 2026

Varios artistas colombianos figuran entre los nominados a los Latin Grammy 2026. Conoce quiénes son y descubre aquí la lista de los ganadores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carlos Vives y Grupo Niche, primeros colombianos en ganar un Latin Grammy 2026

Durante la antesala de la ceremonia central, varios artistas han logrado conquistar sus respectivas categorías y se han ganado el tan anhelado gramófono.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Carlos Vives y Grupo Niche
Carlos Vives y Grupo Niche
Fotos: Getty e Instagram @gruponicheoficial