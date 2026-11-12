Carlos Vives y Grupo Niche, primeros colombianos en ganar un Latin Grammy 2026

Durante la celebración de los Latin Grammy 2026 desde Las Vegas, Carlos Vives y Grupo Niche entregaron las primeras alegrías a Colombia. El samario triunfó en cumbia/vallenato, mientras la agrupación caleña brilló en canción tropical.

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La fiesta de la música latina arrancó con esencia colombiana debido a que Carlos Vives ganó Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por 'El Último Disco Vol. 1', aunque no asistió a la gala los presentadores de la gala aseguraron que le harán llegar el reconocimiento.

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Por su parte, Grupo Niche conquistó la categoría de Mejor Canción Tropical con 'Realidad-Es'. Su director, José Aguirre, recibió el gramófono y dedicó un emotivo discurso a Cali, el Eje Cafetero y el Chocó tras el sismo que se presentó el pasado 10 agosto.

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Colombianos nominados a los Latin Grammy 2026

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Colombia vuelve a tener una destacada presencia en los Latin Grammy 2026, con representantes de diferentes géneros musicales y generaciones. Karol G encabeza la participación nacional con siete nominaciones, gracias a su álbum ‘Tropicoqueta’ y canciones como ‘Coleccionando Heridas’, junto a Marco Antonio Solís, y ‘Verano Rosa’, en colaboración con Feid.

A la lista también se suman figuras como Juanes, Feid, J Balvin, Ryan Castro, Beéle, Carlos Vives, Fonseca, Greeicy, Gusi, Fariana, Monsieur Periné, Esteman, Grupo Niche, Karen Lizarazo y Jorge Celedón. Asimismo, destaca la nominación de Aria Vega en la categoría Mejor Nuevo Artista, una de las apuestas de la nueva generación de la música colombiana.

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La representación nacional también se extiende a compositores, productores y agrupaciones musicales, con nombres como Juan Pablo Vega, Ovy On The Drums, Keityn, los Hermanos Saboya, Cantoalegre y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Esta diversidad demuestra el alcance de la música colombiana y su presencia en distintos escenarios de la industria internacional.

¿Cuántos Latin Grammy tiene Carlos Vives en total?

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Con este nuevo triunfo en la edición 2026 por ‘El Último Disco Vol. 1’, el cantante samario Carlos Vives alcanza un total de 20 premios Latin Grammy a lo largo de su trayectoria artística, consolidándose como uno de los artistas colombianos más galardonados en la historia de la Academia Latina de la Grabación.