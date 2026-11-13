Adriana Betancur despertó; identificaron bacteria que le causó infección

En medio de la preocupación que ha generado el estado de salud de Adriana Betancur, se conocieron nuevas noticias sobre su evolución. Esta vez fue su amiga y colega Milena López que, a través de sus redes sociales, compartió información sobre los avances en el tratamiento de la presentadora.

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De acuerdo con el reporte, los médicos lograron identificar la bacteria que está causando la infección que enfrenta Adriana, lo que ha permitido administrar un antibiótico específico para combatirla y favorecer su recuperación.

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Además, Milena confirmó que la comunicadora ya se encuentra despierta y consciente. Por esta razón, el equipo médico esperaba que durante el día pudieran retirarle el tubo de intubación, siempre y cuando su condición lo permitiera. Horas después, confirmó que le retiraron el tubo.

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Al finalizar su mensaje, la también presentadora agradeció a las personas que han estado pendientes de la salud de su amiga y que han acompañado a su familia con oraciones y muestras de cariño. “Seguimos atentos a su evolución, con mucha fe y esperanza en su recuperación”, expresó la presentadora.



Foto: Instagram @smilelopez

¿Qué tratamiento renal recibirá Adriana Betancur?

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Milena López también entregó detalles sobre el tratamiento renal de la presentadora. Según explicó, Adriana recibiría una nueva sesión de hemodiálisis y, de ahora en adelante, estaría previsto que se realizaran tres sesiones por semana.

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Este procedimiento hace parte de la atención que requiere por las complicaciones relacionadas con su enfermedad renal, una condición que ha marcado su historia médica durante varios años.

Adriana recibió un trasplante de riñón en 2014, pero posteriormente tuvo que retomar la diálisis debido a las dificultades con el órgano trasplantado. Su situación volvió a generar preocupación luego de presentar complicaciones que llevaron a su hospitalización en la Clínica Palermo, en Bogotá.