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Presentadora Adriana Betancur despertó: identifican bacteria que causó infección

Milena López, excompañera de trabajo de Adriana Betancur y amiga de ella, compartió una actualización sobre el estado de salud de la presentadora y dio noticias alentadoras de su evolución.

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Adriana Betancur despertó; identificaron bacteria que le causó infección

Milena López, excompañera de trabajo de la presentadora y amiga de ella, compartió una actualización sobre el estado de salud de la antioqueña y dio noticias alentadoras de su evolución.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Adriana Betancur
Adriana Betancur
Foto: Instagram @adri_betancur03