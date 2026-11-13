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Qué tipo de cáncer afrontó Cata Fernández, actriz e influencer colombiana que murió a los 24 años

La actriz e influencer Cata Fernández murió a los 24 años tras enfrentar un cáncer. Conoce qué tipo de enfermedad padeció y los detalles de su lucha.

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Qué tipo de cáncer padeció Cata Fernández, actriz e influencer que murió a los 24 años

La creadora de contenido documentó en sus redes sociales distintos momentos de su vida durante el proceso que enfrentó tras recibir el diagnóstico de cáncer.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cata Fernández
Cata Fernández,
Foto: Instagram @cataamatista