Qué tipo de cáncer padeció Cata Fernández, actriz e influencer que murió a los 24 años

El pasado jueves, 12 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de la actriz y creadora de contenido Catalina Fernández Gómez, quien llevaba más de tres años enfrentando un complejo diagnóstico oncológico.

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Qué tipo de cáncer afrontó Cata Fernández, actriz colombiana

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Según informó Noticias Caracol, en marzo de 2023 Catalina Fernández Gómez fue diagnosticada con un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor maligno que se desarrolla en el cerebelo, una región del cerebro encargada de coordinar los movimientos y el equilibrio. La enfermedad fue detectada luego de que acudiera a una consulta médica por presentar fuertes dolores de cabeza cada vez que realizaba algún esfuerzo físico.

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Tras conocer el diagnóstico, la creadora de contenido se sometió a dos intervenciones quirúrgicas para extirpar un tumor de aproximadamente cuatro centímetros. Además, recibió 28 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia como parte del tratamiento. Sin embargo, pese a los procedimientos médicos, a finales de 2025 la enfermedad avanzó y presentó metástasis en la columna vertebral y otras zonas del sistema nervioso, lo que complicó su estado de salud.





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Murió Cata Fernández, actriz e influencer colombiana: “Nos duele profundamente su partida

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En la mañana del jueves 12 de noviembre, la agencia de representación Lilo Management confirmó, a través de su cuenta oficial de Instagram, el fallecimiento de la actriz y creadora de contenido digital Catalina Fernández Gómez.

El anuncio estuvo acompañado de una fotografía en su memoria y un mensaje de despedida en el que la compañía resaltó su sensibilidad, su pasión por el arte y la fortaleza con la que enfrentó uno de los periodos más difíciles de su vida.

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“CATA FERNÁNDEZ 🕊️ Hay personas que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, encuentran la manera de seguir iluminando la vida de los demás. Cata fue una de ellas. (…) Hoy nos duele profundamente su partida. Nos quedamos con su sensibilidad, su amor por el arte y esa inmensa voluntad de seguir soñando aun cuando la vida se volvió tan difícil”, expresó la agencia en la publicación.

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Tras su partida, su familia y equipo de trabajo agradeció el apoyo en redes con un sentido mensaje. “Hasta su último segundo, Cata nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días”