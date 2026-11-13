Cuándo ver ‘Mi Otra Yo’ por Caracol Televisión, película para morirse de la risa

Este lunes festivo, Caracol Televisión tiene preparada una opción para quienes buscan entretenimiento y buen humor en casa, con el estreno en la pantalla chica de ‘Mi Otra Yo’, una película que llegará a la pantalla el próximo 16 de noviembre, después de la emisión de Noticias Caracol del mediodía.

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La cinta, protagonizada por el humorista colombiano Lokillo, promete una tarde de risas con una historia llena de situaciones inesperadas, enredos y momentos que ponen a prueba las ideas de su personaje sobre el mundo femenino.

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¿De qué trata la película ‘Mi Otra Yo’?

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En ‘Mi Otra Yo’, el protagonista es Jimmy Barón, un comediante que alcanzó el éxito haciendo humor basado en el machismo y en la llamada guerra de los sexos. Sin embargo, un acontecimiento inesperado cambia por completo su vida.





Por una serie de circunstancias, Jimmy termina enfrentándose a una situación que lo obliga a convertirse en Paola Linares y a experimentar el mundo desde una perspectiva completamente diferente: la de una mujer que debe vivir en una cárcel femenina. Esta experiencia lo lleva a cuestionar sus prejuicios y a conocer de cerca las historias de mujeres con distintas experiencias de vida.

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La película cuenta con un elenco integrado por reconocidos talentos colombianos, como Carla Giraldo, Jessica Cediel, Ana María Sánchez, Luz Stella Luengas, Javier Gardeazábal y Shirly Gómez.