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Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece

La mujer se toma enserio su nuevo cargo y les cuenta en medio de una reunión que tendrá una charla privada con cada uno de los Pombo. Empieza con Carlos y decide prender el micrófono para grabar.

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En qué lío me metí - Capítulo 4: Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
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43:01
Capítulo 3
La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
plantilla 1280 x 720 (43).png
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
plantilla 1280 x 720 (16).png
56:51
Capítulo 1
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
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Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece

Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece

La mujer se toma enserio su nuevo cargo y les cuenta en medio de una reunión que tendrá una charla privada con cada uno de los Pombo. Empieza con Carlos y decide prender el micrófono para grabar.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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43:01
Capítulo 3
La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
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52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
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56:51
Capítulo 1
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
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Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece