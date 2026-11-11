43:01 min En qué lío me metí - Capítulo 3: La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya 52:59 Capítulo 2 la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa 56:51 Capítulo 1 muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo 43:01 Capítulo 3 La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya

Capítulo 3 En qué lío me metí : La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya La menor de los Pombo hizo una investigación y llegó al barrio en el que vive la nueva gerente y su familia, pero los habitantes saben que hay algo raro con esa visita tan inesperada.