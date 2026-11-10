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Capítulo 77 'Yo Me Llamo'
'En Qué Lío Me Metí'
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Programación de Caracol
¡Mario Pombo fue asesinado!
Capítulo 2 En qué lío me metí, completo y gratis
El abogado lleva a Soraya al edificio de la empresa y, aprovechando la reunión, la presenta ante la familia. Como era de esperarse, todos se burlan de ella antes de saber qué papel jugará.
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Capítulo 2 En qué lío me metí : la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
52:59 min
En qué lío me metí - Capítulo 2:
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
56:51
Capítulo 1
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
Capítulo 2 En qué lío me metí : la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
El abogado lleva a Soraya al edificio de la empresa y, aprovechando la reunión, la presenta ante la familia. Como era de esperarse, todos se burlan de ella antes de saber qué papel jugará.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
10 de Noviembre, 2026
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56:51
Capítulo 1
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
En qué lío me metí
Capítulo 1 En qué lío me metí : muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
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