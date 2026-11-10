52:59 min En qué lío me metí - Capítulo 2: la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa 56:51 Capítulo 1 muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo 52:59 Capítulo 2 la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa

Capítulo 2 En qué lío me metí : la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa El abogado lleva a Soraya al edificio de la empresa y, aprovechando la reunión, la presenta ante la familia. Como era de esperarse, todos se burlan de ella antes de saber qué papel jugará.