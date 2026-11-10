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Capítulo 76 Yo Me Llamo
'En Qué Lío Me Metí'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 1 de 'En qué lío me metí', completo por Caracol TV: muere Mario Pombo
Capítulo 1 de 'En qué lío me metí', completo por Caracol Televisión. Muere Mario Pombo y Soraya acepta una misión en un nuevo cargo que no tiene que ver con su profesión.
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Caracol TV
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En qué lío me metí
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Capítulo 1 En qué lío me metí : muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
56:51 min
En qué lío me metí - Capítulo 1:
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
Capítulo 1 En qué lío me metí : muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
Tras recibir una fuerte noticia, al barrio de Soraya llega un abogado, de origen desconocido, que le comenta cuál será su nuevo trabajo y el pago que recibirá. Soraya no duda ni un segundo y acepta.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
10 de Noviembre, 2026
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