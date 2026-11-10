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Capítulo 1 de 'En qué lío me metí', completo por Caracol TV: muere Mario Pombo

Capítulo 1 de 'En qué lío me metí', completo por Caracol Televisión. Muere Mario Pombo y Soraya acepta una misión en un nuevo cargo que no tiene que ver con su profesión.

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56:51 min
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En qué lío me metí - Capítulo 1: muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo

Capítulo 1 En qué lío me metí : muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo

Tras recibir una fuerte noticia, al barrio de Soraya llega un abogado, de origen desconocido, que le comenta cuál será su nuevo trabajo y el pago que recibirá. Soraya no duda ni un segundo y acepta.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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