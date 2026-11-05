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Soraya Montaño, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Soraya Montaño, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por Yuri Vargas, famosa actriz colombiana.

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Soraya Montaño

Es interpretada por Yuri Vargas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Soraya Montaño
Soraya Montaño
Foto: Caracol TV