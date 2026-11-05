Soraya Montaño

Fisioterapeuta, irreverente, simpática, trabajadora y de gran corazón. Creció junto a su hermana Deyanira y aprendió desde muy joven a luchar por lo que quería. Ha hecho de todo: ha sido mesera, vendedora y paseadora de perros.

Su carácter alegre, espontáneo y picante le permite caer bien en todos lados. Ama la música, y bailar es su mejor terapia. Su relación más importante fue con Jimmy, quien la decepcionó.



Aun así, no se dejó tumbar y siguió adelante. Se ganó la confianza de Mario Pombo y terminó al frente de una empresa llena de “tiburones”. Por su hermana y su sobrino, es capaz de todo.