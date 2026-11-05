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Jimmy Rojas, de 'En Qué Lío Me Metí' - CaracolTV

Detalles de Jimmy Rojas, personaje de de 'En Qué Lío Me Metí' (producción de Caracol Televisión) que es interpretado por el reconocido actor Jimmy Vásquez.

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Jimmy Rojas

Es interpretado por Jimmy Vásquez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jimmy Rojas
Jimmy Rojas
Foto: Caracol TV