Jimmy Rojas

Expareja de Soraya y amigo de todos en el barrio, tiene calle, carisma y encanto, aunque no siempre ha tomado las mejores decisiones. Estudió Fisioterapia, pero no se graduó; aun así, es un excelente masajista. Cometió errores que le costaron su relación con Soraya, pero ahora busca redimirse.

Es juguetón, versátil, espontáneo, y sabe desenvolverse en cualquier ambiente. Ayuda a montar un spa para volver a ganarse la confianza de Soraya. Tiene buen corazón, pero es impulsivo y a veces desorganizado. Sabe que necesita hechos, no palabras, para demostrar que ha cambiado. Vive en la cuerda floja entre lo que fue y lo que quiere ser.