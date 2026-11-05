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Jeison Rojas Montaño, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol TV

Detalles sobre Jeison Rojas Montaño, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretado por el actor Brandon Figueredo.

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Jeison Rojas Montaño

Es interpretado por Brandon Figueredo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jeison Rojas Montaño
Jeison Rojas Montaño
Foto: Caracol TV