Jeison Rojas Montaño

Hijo de Deyanira, es un joven seguro, carismático y tiene una gran capacidad de adaptación. Sabe hablar y moverse con facilidad; tiene claro que quiere destacarse en la vida, aunque todavía no sabe cómo.

Le encanta el microfútbol, jugar bolirana y atraer mujeres. A veces se preocupa demasiado por su imagen y puede ser algo manipulador. Busca ser admirado, y eso lo lleva a correr riesgos.



Tiene madera de líder, pero su juventud y necesidad de validación lo hacen vulnerable. Es muy amigo de Jimmy, con quien comparte más de una aventura de barrio.