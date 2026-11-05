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Alejandra Laverde Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Alejandra Laverde Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por la actriz Laura Taylor.

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Alejandra Laverde Pombo

Es interpretada por Laura Taylor.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandra Laverde Pombo
Alejandra Laverde Pombo
Foto: Caracol TV