Alejandra Laverde Pombo

Alejandra es hija de Margarita y Tobías. Brillante y solitaria que siente una necesidad feroz de reconocimiento. Tiene un pie en la rebeldía y otro en la estrategia, ha cambiado de carrera varias veces en busca de su vocación, aunque parece más concentrada en manipular las circunstancias a su favor. No se siente comprendida por su madre ni admirada por quienes la rodean, así que juega según sus propias reglas. En redes proyecta una vida exitosa, pero en el fondo se siente sola.