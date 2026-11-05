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Margarita Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Margarita Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por la actriz Catalina Londoño.

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Margarita Pombo

Es interpretada por Catalina Londoño.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Margarita Pombo
Margarita Pombo
Foto: Caracol TV