Margarita Pombo

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La hija rebelde de Mario. Nunca soñó con llegar a trabajar en la empresa que dirigía su padre, pero terminó convirtiéndose en ejecutiva por imposición. Mario manipuló su destino desde las sombras hasta hacerla aceptar una vida que no era suya.
Para vengarse, se casó con Tobías, el hombre que su padre más despreciaba. Desde entonces, vive una vida que no le gusta junto a un marido al que ama, aunque a veces, por la presión que ella misma se impone, siente más como encarte que como un compañero.
Margarita es brillante, trabajadora y leal. Tiene una hija, Alejandra, con quien no logra entenderse. A pesar de su imagen fuerte, carga con el peso de haber renunciado a sí misma para complacer a su padre.