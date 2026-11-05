Tobías Laverde
Es interpretado por Sebastián ‘Chachán’ Sánchez.
/@caracoltv
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Director de ventas, esposo de Margarita y eterno enamorado de ella. Hijo de madre soltera, creció entre mimos y sobreprotección. Combina una mezcla peculiar de galantería y lambonería. Está completamente rendido a Margarita, aunque siente que ella nunca lo ha amado de verdad.
Es amable, empático y servicial, pero también puede ser manipulador cuando quiere sentirse valorado. Sus buenas intenciones lo llevan a sacrificarse demasiado, incluso poniéndose en ridículo. Vive frustrado porque no logra ganarse el respeto ni de su suegro –cuando vivía- ni de su esposa.