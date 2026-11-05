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Tobías Laverde, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles sobre Tobías Laverde, persona de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretado por el actor Sebastián ‘Chachán’ Sánchez.

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Tobías Laverde

Es interpretado por Sebastián ‘Chachán’ Sánchez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Tobías Laverde
Tobías Laverde
Foto: Caracol TV