Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Capítulo 73 Yo Me Llamo
Fecha estreno En Qué Lío me Metí
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Ernesto Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Ernesto Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretado por el reconocido actor Andrés Sandoval.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ernesto Pombo

Es interpretado por Andrés Sandoval.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Ernesto Pombo
Ernesto Pombo
Foto: Caracol TV