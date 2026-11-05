Hijo mayor de Eva y Mario. Siempre buscó la aprobación de su padre, pero nunca la consiguió. Brillante en lo académico, pero emocionalmente vacío. Vive para el trabajo, las apariencias y el estatus.

Obsesionado con impresionar a Mario, estuvo a punto de involucrar a la empresa en un negocio turbio. Su padre lo detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, Ernesto se volvió rígido, perfeccionista y emocionalmente hermético. Detesta en quien se ha convertido, aunque no sabe cómo ser distinto. Su necesidad de control y reconocimiento podría llevarlo a cruzar cualquier límite.