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Doris Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Doris Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por Amparo Grisales, reconocida actriz y jurado de 'Yo Me Llamo'.

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Doris Pombo

Es interpretada por Amparo Grisales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Doris Pombo
Doris Pombo
Foto: Caracol TV