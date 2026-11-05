Doris Pombo
Es interpretada por Amparo Grisales.
/@caracoltv
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Hermana de Mario, diseñadora retirada, lúgubre, ruda y brillante. Nunca se casó ni tuvo hijos. Detesta a Mario por arrebatarle su lugar en la empresa y por haberle presentado a Mariano, el hombre que le rompió el corazón.
Sincera y punzante, tiene una lengua afilada y una inteligencia estratégica que la hace peligrosa. Sobria pero elegante. Aunque parece distante, en el fondo busca justicia y está dispuesta a hacerla valer con sangre fría.