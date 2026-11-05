Deyanira es la hermana mayor de Soraya y la madre de Jeison. Meticulosa, sensata y reservada, es todo lo contrario a su hermana. Es una mujer práctica, que calcula cada paso y teme al fracaso.

No le gustan las sorpresas ni los riesgos. Aunque físicamente es distinta a Soraya, ambas se complementan como el agua y el aceite. Nunca buscó al padre de su hijo, y no se arrepiente. Su objetivo es simple: que a Jeison no le falte nada, aunque tenga que sacrificarse por completo.