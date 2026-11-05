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Deyanira Montaño, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles sobre Deyanira Montaño, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por la reconocida actriz Chichila Navia.

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Deyanira Montaño

Es interpretada por Chichila Navia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Deyanira Montaño
Deyanira Montaño
Foto: Caracol TV