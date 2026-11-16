Una vez más, Cartagena de Indias se vistió de gala para recibir a las representantes de diferentes regiones del país, quienes llegaron con el sueño de conquistar la corona de Señorita Colombia. En su edición número 72, las 26 candidatas se preparan para vivir uno de los momentos más esperados del certamen: la noche de elección y coronación, donde el talento, la elegancia, la preparación y el compromiso social serán protagonistas.

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¿Cuándo y dónde es la elección y coronación de Señorita Colombia 2026?

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Este lunes 16 de noviembre, a partir de las 8:00 p. m., se llevará a cabo la velada de elección y coronación de Señorita Colombia 2026-2027, en el Auditorio Getsemaní, Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

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La edición número 72 del certamen, que celebra 92 años de historia, reúne a 26 candidatas de diferentes departamentos y regiones del país, quienes buscarán conquistar la corona bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’. Durante los últimos días, las participantes han cumplido una agenda de actividades sociales, culturales, desfiles y encuentros con el jurado calificador.





La gran noche marcará el final de esta edición y permitirá conocer a la sucesora de María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca y actual Señorita Colombia 2025. La transmisión televisiva está prevista hasta las 10:20 p.m.

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¿Dónde ver la coronación de Señorita Colombia 2026 en vivo?

Para quienes quieran seguir todos los detalles de la elección y coronación, Señal Colombia transmitirá la ceremonia en directo y de manera gratuita. Asimismo, los televidentes podrán conectarse a través de las señales digitales y plataformas oficiales de los canales regionales.

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Otra alternativa será el canal oficial de YouTube del Concurso Nacional de Belleza, donde los organizadores anunciaron que también se podrá seguir la velada y conocer en tiempo real quién se llevará la corona de Señorita Colombia 2026.

¿A qué certamen internacional irá la ganadora de Señorita Colombia?

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La candidata elegida entre las 26 representantes departamentales y distritales obtendrá el título de Señorita Colombia 2026-2027 y será la encargada derepresentar oficialmente al país en el certamen Miss Internacional, el cual se realiza en Japón.