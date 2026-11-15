Hermano de Mauricio Leal habló desde la cárcel sobre el crimen que cometió Jhonier

Desde la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, habló sobre el asesinato del estilista y su madre, Marleny Hernández, y recordó cómo este hecho destruyó a su familia. En su testimonio, dejó claro que no desea volver a ver a Jhonier Leal, a quien responsabiliza de haberle cambiado la vida para siempre.

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Carlos Andrés expresó el dolor y la indignación que siente al pensar que su propio hermano cometió un crimen contra su madre y Mauricio. También manifestó que está convencido de que Jhonier habría recibido ayuda de otras personas para limpiar la escena del crimen.

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¿Qué pasó entre Carlos Andrés y Jhonier Leal?

El hermano de Mauricio aseguró que no quiere tener ningún tipo de relación con Jhonier y que no está dispuesto a reencontrarse con él. La gravedad de lo ocurrido destruyó el vínculo familiar y, según su relato, no existe una posibilidad de recuperar esa relación.

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Además del dolor por el asesinato, Carlos Andrés continúa enfrentando un proceso legal para evitar que Jhonier pueda recibir parte de la herencia de Mauricio. Por medio de una demanda de indignidad sucesoral, busca que se le reconozca como único heredero legítimo de los bienes lícitos del estilista, una vez finalice el proceso que actualmente adelanta el Estado.

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También expresó su preocupación por el estado de las propiedades de Mauricio, entre ellas la casa ubicada en La Calera, que permanece bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que, según señaló, se está deteriorando por la falta de mantenimiento.

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