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Hermano de Mauricio Leal habló desde la cárcel sobre el crimen que cometió Jhonier - CaracolTV

Carlos Andrés García, medio germano de Mauricio y Jhonier Leal reveló qué fue lo único que habló con el culpable del crimen y si está dispuesto a perdonarlo algún día.

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Hermano de Mauricio Leal habló desde la cárcel sobre el crimen que cometió Jhonier

Carlos Andrés García, medio germano de Mauricio y Jhonier Leal reveló qué fue lo único que habló con el culpable del crimen y si está dispuesto a perdonarlo algún día.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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