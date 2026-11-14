Hermano de la modelo Adriana Betancur reveló cómo fue la urgencia de salud de la paisa

A pesar de haber empezado tratamiento, con el paso del tiempo, el mismo cuerpo de la modelo rechazó su riñón.

“Ella comió algo y mi mamá supuso que se había intoxicado. Con el paso del tiempo, el dolor fue incrementándose al punto de: vámonos a urgencias. Alrededor de las 4 A. M. del domingo a la Palermo y ahí ingresa; la reciben por un dolor abdominal, pero ignoran unas recomendaciones que les hace mi mamá sobre su sistema. Adri se hace o cuatro diálisis al día o una en la noche que dura conectada durante sus horas de sueño, dijo Leonardo sobre la situación de su hermana.



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Según dijo, la actitud de los médicos no fue apropiada y él entendió, de alguna manera, que le estaban diciendo que no molestara tanto y los dejara hacer su trabajo. Además, él mismo Leonardo fue quien le hizo la primera diálisis mientras ella esperaba que la atendieran. Por eso mismo, decidió desbloquear el celular de su hermana y empezar a pedir ayuda a sus amigos famosos para ver si lograba conseguir la atención prioritaria.

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“Ahora está en la UCI, la atención es muy distinta, pero la tranquilidad aún no llega porque esa intubación siempre indica que todo está mal, que está bajando… mientras más tiempo pasa, más retención de líquidos se va generando y Adri se empieza a inflamar; sus ojitos se le desaparecen”, contó Leonardo en medio de las lágrimas.





El hombre aprovechó la situación y le dio gracias a las diferentes personas y entidades públicas que intervinieron, de alguna manera, para poder darle visibilidad al caso de Adriana; entre ellos está una ministra, la alcaldía de Medellín y la secretaría de Bogotá.

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