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Hermano de la modelo Adriana Betancur reveló cómo fue la urgencia de salud de la paisa

Leonardo Betancur contó a ‘La Red’ el momento en el que le diagnosticaron insuficiencia renal a su hermana. Confesó que después de enterarse de la enfermedad tuvo que tomar medicamentos para controlarla.

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Hermano de la modelo Adriana Betancur reveló cómo fue la urgencia de salud de la paisa

Leonardo Betancur contó a ‘La Red’ el momento en el que le diagnosticaron insuficiencia renal a su hermana. Confesó que después de enterarse de la enfermedad tuvo que tomar medicamentos para controlarla.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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