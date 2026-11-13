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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ volvió al escenario, pero le faltaron unos detalles

César le aseguró que con el buen final de la canción logró compensar la falta de aire que tuvo al inicio de ella. El imitador le confesó que estaba muy nervioso de volver.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ volvió al escenario, pero le faltaron unos detalles

César le aseguró que con el buen final de la canción logró compensar la falta de aire que tuvo al inicio de ella. El imitador le confesó que estaba muy nervioso de volver.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Luis Fonsi' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Luis Fonsi' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión