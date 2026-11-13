‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ volvió al escenario, pero le faltaron unos detalles

La emoción y la tensión se apoderaron del escenario de 'Yo Me Llamo' con el esperado regreso del imitador de Luis Fonsi. El concursante volvió a pisar las tablas del Templo de la Imitación con el firme propósito de conquistar al público, aunque los nervios propios de la competencia le jugaron una mala pasada en los primeros minutos de su interpretación.

Tras finalizar el show, el propio participante confesó ante los expertos que se encontraba sumamente nervioso por su retorno al escenario. Al respecto, el maestro César Escola analizó su desempeño y le aseguró que, aunque tuvo problemas evidentes de falta de aire al comienzo de la canción, supo redimirse con un final magistral y lleno de fuerza que le permitió compensar los errores y dejar una grata sensación en la mesa de juzgamiento.



Cuál es el nombre real de Luis Fonsi y dónde nació

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El exitoso cantautor puertorriqueño se llama Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Es reconocido mundialmente por su potente voz en baladas románticas y por romper récords globales con éxitos masivos del género pop y urbano como 'Despacito'.

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Cuáles son las canciones más famosas de Luis Fonsi

Entre los mayores éxitos en la trayectoria musical de Luis Fonsi destacan temas icónicos como 'No te cambio por nada', 'Aquí estoy yo', 'Imaginando', 'Échame la culpa' y el fenómeno global 'Despacito' junto a Daddy Yankee, canciones que han liderado las listas de popularidad en toda América Latina y Europa.