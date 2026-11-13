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Los jurados se pusieron de pie para elogiar la presentación de ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’

Amparo le dijo que era una actriz increíble y que era muy idéntica a la original. Elder le aseguró que está en una categoría muy alta. Laura y Melina quedaron en ‘shock’ por el personaje.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los jurados se pusieron de pie para elogiar la presentación de ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’

Amparo le dijo que era una actriz increíble y que era muy idéntica a la original. Elder le aseguró que está en una categoría muy alta. Laura y Melina quedaron en ‘shock’ por el personaje.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Lady Gaga' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Lady Gaga' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión