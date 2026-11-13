Los jurados se pusieron de pie para elogiar la presentación de ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’

La emoción se apoderó del Templo de la Imitación cuando la doble de Lady Gaga pisó el escenario para entregar una de las actuaciones más impactantes de la temporada. Su despliegue escénico y su potencia vocal fueron tan arrolladores que lograron algo histórico: poner de pie a todo el jurado en señal de total admiración y respeto por su evolución artística.

Amparo Grisales la llenó de elogios, calificándola como una actriz increíble y destacando que su parecido físico y escénico con la estrella pop original es sencillamente idéntico. Por su parte, el jurado Elder le aseguró que su nivel interpretativo ya se encuentra en una categoría sumamente alta, consolidándose como una de las grandes favoritas del concurso. La sorpresa y la euforia también se trasladaron tras bambalinas, donde Laura y Melina quedaron completamente boquiabiertas y en shock ante la magistral puesta en escena de la participante.



Cuál es el nombre real de Lady Gaga y dónde nació

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La mundialmente famosa cantante, compositora y actriz estadounidense se llama Stefani Joanne Angelina Germanotta. Nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos. Es reconocida globalmente por su constante reinvención musical y su inigualable poder vocal en géneros como el pop, el dance y el pop rock.

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Cuántos premios Grammy ha ganado Lady Gaga

Lady Gaga es una de las artistas más galardonadas de la industria musical contemporánea. A lo largo de su brillante trayectoria ha ganado 13 premios Grammy, además de haber conquistado un prestigioso premio Óscar en 2019 a la mejor canción original por el tema 'Shallow'.