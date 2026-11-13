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‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ hizo una presentación diferente, pero no salió de la mejor manera

Amparo le dijo que no interactuó con los elementos que la acompañaban en el escenario, además, le aseguró que no fue delicada al sentarse en la silla. César fue al escenario para demostrar cómo debió sentarse.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ hizo una presentación diferente, pero no salió de la mejor manera

Amparo le dijo que no interactuó con los elementos que la acompañaban en el escenario, además, le aseguró que no fue delicada al sentarse en la silla. César fue al escenario para demostrar cómo debió sentarse.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Laura Pausini' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Laura Pausini' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión