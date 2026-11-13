‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ hizo una presentación diferente, pero no salió de la mejor manera

La noche de gala en 'Yo Me Llamo' se vistió de drama y exigencia con la presentación de la imitadora de Laura Pausini. Aunque la participante buscó arriesgarse con una propuesta escénica diferente para sorprender al público y a los expertos, el resultado final no salió como esperaba y terminó recibiendo duras observaciones por parte de la mesa de juzgamiento.

Por su parte, Amparo Grisales fue sincera al señalar que la concursante se vio desconectada de los elementos de apoyo que la acompañaban en el escenario. Amparo enfatizó en que le faltó delicadeza y elegancia al momento de sentarse en la silla dispuesta para su show, perdiendo por completo la postura característica del personaje.



La tensión aumentó cuando César Escola decidió levantarse de su asiento y subir al escenario para hacer una demostración en vivo de cómo debió ejecutarse el movimiento con elegancia y soltura.

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Cuál es el nombre real de Laura Pausini y dónde nació

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La famosa cantautora italiana se llama Laura Pausini. Nació el 16 de mayo de 1974 en Solarolo, provincia de Rávena, Italia. Saltó a la fama internacional tras ganar el Festival de la Canción de San Remo en 1993 con el icónico tema 'La soledad' ('La solitudine').



Cuántos premios Grammy ha ganado Laura Pausini

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Laura Pausini es una de las artistas latinas e italianas más galardonadas de la historia. Ha ganado 1 Premio Grammy en 2006 por su álbum 'Escucha' ('Ascolta') y 4 premios Latin Grammy, consolidándose como un referente global de la música romántica y el pop en español.