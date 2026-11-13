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‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ recibió consejos de Kike Santander

El imitador dejó boquiabiertos a los jurados tras su interpretación. Amparo le dijo que esperaba que llegara peinado diferente, pero que igual lo hizo hermoso. Elder le aseguró que era un buen alumno.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ recibió consejos de Kike Santander

El imitador dejó boquiabiertos a los jurados tras su interpretación. Amparo le dijo que esperaba que llegara peinado diferente, pero que igual lo hizo hermoso. Elder le aseguró que era un buen alumno.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión