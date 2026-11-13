‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ recibió consejos de Kike Santander

La noche de gala en 'Yo Me Llamo' se vistió de gala mexicana con la deslumbrante presentación del imitador de Alejandro Fernández. Tras someterse a las exigentes clases de la Escuela y recibir valiosos consejos del reconocido productor musical Kike Santander, el participante saltó al escenario para demostrar de qué está hecho, dejando boquiabiertos a los miembros del jurado y al público colombiano.

Durante la retroalimentación, "La diva de Colombia" no dudó en halagar su talento y atractivo, confesando con su característico estilo que esperaba verlo con un peinado diferente para esta entrega, aunque admitió que de todas formas su interpretación lució "hermosa" e impecable.



Por su parte, el jurado Elder destacó la disciplina y evolución del artista, asegurándole enfáticamente que es un excelente alumno y que el trabajo duro en la Escuela está dando frutos en cada una de sus apariciones.

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Cuál es el nombre real de Alejandro Fernández y cuántos años tiene

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El cantante mexicano conocido como 'El Potrillo' se llama Alejandro Fernández Abarca. Nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México. Es hijo de la leyenda de la música ranchera Vicente Fernández y ha consolidado una exitosa carrera combinando el género mariachi con el pop latino.



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Cuáles son las canciones más famosas de Alejandro Fernández

Entre los mayores éxitos discográficos de Alejandro Fernández se encuentran canciones icónicas de la música latina como 'Me dediqué a perderte', 'Como quien pierde una estrella', 'Caballero', 'Nube viajera' y 'Si tú supieras'.

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