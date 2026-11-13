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Amparo dijo que la presentación de ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ fue sobreactuada

“La diva de Colombia” aseguró que la actuación del imitador fue poco creíble y no le gustó; también le recordó que su lenguaje corporal ha venido desmejorando. Sin embargo, a César sí le gustó.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo dijo que la presentación de ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ fue sobreactuada

“La diva de Colombia” aseguró que la actuación del imitador fue poco creíble y no le gustó; también le recordó que su lenguaje corporal ha venido desmejorando. Sin embargo, a César sí le gustó.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Darío Gómez' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Darío Gómez' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión