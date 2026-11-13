Amparo dijo que la presentación de ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ fue sobreactuada

La tensión se apoderó del escenario de 'Yo Me Llamo' tras la presentación del imitador de Darío Gómez. La gala, que prometía ser un emotivo tributo al 'Rey del Despecho', terminó desencadenando una acalorada discusión en la mesa de juzgamiento por la interpretación del concursante.

Amparo Grisales, fue contundente en su retroalimentación al calificar el show como "sobreactuado" y poco creíble. Amparo le advirtió al participante que su lenguaje corporal ha venido desmejorando gala tras gala, perdiendo la naturalidad que exige el personaje. Sin embargo, la opinión no fue unánime: César Escola salió en su defensa, asegurando que a él sí le gustó la propuesta escénica y destacando el esfuerzo vocal del participante.



Cuál era el nombre real de Darío Gómez y cuándo falleció

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El ícono de la música popular colombiana se llamaba Darío de Jesús Gómez Zapata. Nació el 6 de febrero de 1951 en San Jerónimo, Antioquia, y falleció a los 71 años el 26 de julio de 2022 en Medellín, dejando un legado imborrable en la cultura musical del país.

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Cuáles son las canciones más populares de Darío Gómez

Conocido como 'El Rey del Despecho', Darío Gómez inmortalizó éxitos clásicos del género popular como 'Nadie es eterno', 'Sobreviviré', 'Entre comillas', 'La corazonada' y 'Daniela', temas que se mantienen como himnos de la música despechada en Latinoamérica.