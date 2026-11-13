‘Yo Me Llamo Reykon’ tuvo la oportunidad de cantar con el original en pleno escenario

Una noche inolvidable se vivió en el escenario de 'Yo Me Llamo' durante la presentación del imitador de Reykon. Tras culminar su show, el participante no imaginaba la gran sorpresa que la producción tenía preparada: el mismísimo cantante antioqueño llegó en vivo al Templo de la Imitación para cantar junto a él, dejando completamente boquiabierto al concursante.

El emotivo encuentro provocó las lágrimas del imitador, quien no pudo contener la emoción al compartir tarima con su ídolo. Durante la retroalimentación, la diva Amparo Grisales celebró el momento y le aseguró al participante que tiene impactantes similitudes físicas y vocales con el 'Líder', destacando su disciplina en el concurso.



Entrevista de Reykon en 'Historias con Ritmo'

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Cuál es el nombre real de Reykon y dónde nació

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El reconocido cantante urbano se llama Andrés Felipe Robledo Londoño. Nació el 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Antioquia, Colombia. Es considerado uno de los pioneros del reguetón en Colombia y uno de los artistas que abrió las puertas al género paisa a nivel internacional.



Cuáles son las canciones más famosas de Reykon

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Entre los mayores éxitos en la carrera de Reykon destacan temas icónicos del género urbano como 'La santa', 'Sin miedo', 'El chisme', 'Secretos' y 'Señorita' (en colaboración con Daddy Yankee), canciones que marcaron época en la música urbana de la región.