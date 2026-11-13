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‘Yo Me Llamo Reykon’ tuvo la oportunidad de cantar con el original en pleno escenario

Tras finalizar su ‘show’ el cantante paisa llegó de sorpresa al Templo de la Imitación y dejó boquiabierto a su imitador. Amparo le aseguró que tiene muchas similitudes con el original. El imitador lloró.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Reykon’ tuvo la oportunidad de cantar con el original en pleno escenario

Tras finalizar su ‘show’ el cantante paisa llegó de sorpresa al Templo de la Imitación y dejó boquiabierto a su imitador. Amparo le aseguró que tiene muchas similitudes con el original. El imitador lloró.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión