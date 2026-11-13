‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ interactuó con los jurados durante su presentación

La energía y el carisma de la imitadora de Selena Quintanilla encendieron el escenario de 'Yo Me Llamo' en una gala marcada por la cercanía con el público. La concursante arriesgó al interactuar directamente con los jurados durante su espectáculo, logrando que se sintieran parte integral de la puesta en escena.

Sin embargo, el dinamismo del show le pasó factura en el aspecto técnico. Durante la retroalimentación, "La Diva de Colombia" e señaló que esa interacción provocó que perdiere por momentos el control del tono de voz. Asimismo, Amparo fue contundente al manifestar que los coros se escucharon desafinados y le sugirió un ajuste en su caracterización física: utilizar una base de maquillaje un poco más oscura para aproximarse al tono de piel real de la 'Reina del Tex-Mex'.



Cuál era el nombre real de Selena Quintanilla y dónde nació

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La recordada 'Reina del Tex-Mex' se llamaba Selena Quintanilla Pérez. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. De ascendencia mexicana, se convirtió en una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos antes de su trágico fallecimiento el 31 de marzo de 1995.

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Cuáles son las canciones más famosas de Selena Quintanilla

Entre los himnos más importantes de Selena se encuentran 'Como la flor', 'Bidi bidi bom bom', 'Amor prohibido', 'Si una vez' y 'El chico del apartamento 512', temas que continúan vigentes en la cultura popular y acumulan cientos de millones de reproducciones.