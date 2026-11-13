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‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ interactuó con los jurados durante su presentación

A pesar de haber hecho sentir a los jurados parte del ‘show’, Amparo le dijo que perdió un poco el tono de voz y que los coros estaban desafinados; le aconsejó que usara base de maquillaje más oscura.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ interactuó con los jurados durante su presentación

A pesar de haber hecho sentir a los jurados parte del ‘show’, Amparo le dijo que perdió un poco el tono de voz y que los coros estaban desafinados; le aconsejó que usara base de maquillaje más oscura.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Selena Quintanilla' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Selena Quintanilla' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión