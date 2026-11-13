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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ no tuvo su mejor presentación

César le dijo que para que la magia sucediera, debía mejorar después de cada presentación. Amparo le dijo que le faltó movimiento y no le gustó que se hubiera quedado quieta en el escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ no tuvo su mejor presentación

César le dijo que para que la magia sucediera, debía mejorar después de cada presentación. Amparo le dijo que le faltó movimiento y no le gustó que se hubiera quedado quieta en el escenario.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión