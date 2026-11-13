‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ no tuvo su mejor presentación

La noche en el escenario de 'Yo Me Llamo' se volvió amarga para la imitadora de Natalia Lafourcade. Aunque la concursante llegó con la ilusión de enamorar al público con su propuesta musical, su paso por la gala terminó dejando serios cuestionamientos entre los expertos del jurado sobre su evolución artística.

Durante la retroalimentación, César Escola fue el primero en llamarle la atención, recordándole de manera contundente que para que la magia suceda en el escenario es indispensable mostrar una mejoría constante tras cada presentación. Por su parte, la diva Amparo Grisales no ocultó su descontento y criticó fuertemente su falta de movimiento, asegurando que no le gustó para nada que se hubiera quedado prácticamente quieta durante toda la actuación, restándole dinamismo y vida al personaje.



Cuál es el nombre real de Natalia Lafourcade y dónde nació

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La aclamada cantautora y productora mexicana se llama María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, aunque creció en Coatepec, Veracruz. Es considerada una de las artistas más influyentes y premiadas de la música contemporánea en América Latina.

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Cuántos premios Grammy ha ganado Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade es una de las mujeres más galardonadas en la historia de la música latina. A lo largo de su destacada carrera musical acumula 4 premios Grammy anglosajones y 18 premios Latin Grammy, destacándose por su fusión de folclor latinoamericano, pop y rock.