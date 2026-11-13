‘Yo Me Llamo Becky G’ cantó con ‘Yo Me Llamo Maluma’, pero no le funcionó

Durante la retroalimentación, Amparo Grisales y César Escola fueron contundentes al señalar que durante el dueto fue casi imposible encontrar el timbre y el color de voz característicos de la artista urbana original. Sumado a esto, Amparo le advirtió a la participante que le faltó muchísimo el aire para sostener la exigencia física y vocal del show, dejando en evidencia problemas de respiración que afectaron notablemente su afinación en la gala.

Cuál es el nombre real de Becky G y dónde nació

La popular cantante y actriz estadounidense de ascendencia mexicana se llama Rebbeca Marie Gomez. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos, e inició su carrera compartiendo versiones de canciones en Internet antes de convertirse en un fenómeno global del género urbano y pop latino.

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Cuáles son las canciones más famosas de Becky G

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Entre los mayores éxitos musicales de Becky G se encuentran hits globales como 'Mayores' (en colaboración con Bad Bunny), 'Sin Pijama' (junto a Natti Natasha), 'MAMIII' (con Karol G), 'BAILE CONMIGO' y 'Shower', temas que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

