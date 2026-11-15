Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Séptimo Día
Capítulo 80 Yo Me Llamo
Adriana Betancur
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Cuáles son los bienes que tenía Mauricio Leal y a quién le quedarían: esto valdrían

A cinco años del asesinato del estilista y su madre, Marleny Hernández, los bienes continúan en un limbo legal. Mientras tanto, avanza el proceso de extinción de dominio.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuáles son los bienes que tenía Mauricio Leal y a quién le quedarían: otro hermano en la cárcel

A cinco años del asesinato del estilista y su madre, Marleny Hernández, los bienes continúan en un limbo legal. Mientras tanto, avanza el proceso de extinción de dominio.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Qué pasa con los bienes de Mauricio Leal a 5 años del crimen.
Foto: Instagram