Cuáles son los bienes que tenía Mauricio Leal y a quién le quedarían: otro hermano en la cárcel

La fortuna que dejó Mauricio Leal sigue en medio de un proceso judicial que no ha permitido definir qué pasará con sus propiedades y demás activos. A cinco años del doble asesinato del reconocido estilista y su madre, Marleny Hernández, los bienes permanecen bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras se adelanta un proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos.

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El caso también tiene un componente familiar: Jhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano y su madre, está inhabilitado para recibir la herencia por indignidad sucesoral. Entretanto, la defensa de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, busca que sea reconocido como el único heredero legítimo una vez se resuelva el proceso con el Estado.

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¿Cuáles son los bienes que dejó Mauricio Leal?

Entre los activos que están bajo administración de la SAE se encuentran varias propiedades y bienes que hicieron parte del patrimonio del estilista. Uno de ellos es la casa ubicada en el conjunto residencial Arboreto Bosque Residencial, en La Calera, cuyo avalúo supera los 1.370 millones de pesos.

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También está un apartamento situado en la calle séptima con carrera 87, en Bogotá, avaluado en 462 millones de pesos. A estos inmuebles se suman dos vehículos Mercedes-Benz, una motocicleta y dos sociedades comerciales relacionadas con la peluquería y un proyecto musical.



En el inventario también figura una cuenta de ahorros en Bancolombia con un saldo superior a los 1.620 millones de pesos, además del mobiliario de la peluquería que funcionaba en Sabana Park.

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¿Qué ha pasado con las propiedades de Mauricio Leal?

Durante los últimos cinco años, las propiedades han permanecido desocupadas. Según la información presentada en ‘Expediente Final’, la casa de La Calera muestra un notable deterioro por la falta de mantenimiento y acumula obligaciones pendientes por concepto de cuotas de administración que superan los 100 millones de pesos.

La situación también involucra los lotes donde descansan los restos de Mauricio y su madre, cuyos pagos no se han completado en su totalidad.

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En las imágenes presentadas en el programa se pudo observar el interior de la vivienda de La Calera, con espacios vacíos, áreas de cocina y baños que reflejan el estado de abandono del inmueble después de varios años sin ocupación.

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¿Quién podría recibir la herencia de Mauricio Leal?

La disputa por los bienes también depende de las decisiones judiciales. Jhonier Leal no podría recibir parte de la herencia debido a la indignidad sucesoral derivada de su condena por el asesinato de su hermano y su madre.

Por su parte, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, busca ser reconocido como el único heredero legítimo. Sin embargo, este reconocimiento tendría que resolverse una vez avance y concluya el proceso que actualmente se adelanta sobre los bienes.

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La defensa de García también ha señalado que no ha recibido respuestas suficientes ni claridad por parte de la SAE sobre el estado de los activos. Por ahora, el futuro de la fortuna de Mauricio Leal continúa sujeto a las decisiones de las autoridades.

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