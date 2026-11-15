Así se ve la casa de Mauricio Leal a 5 años del estremecedor crimen: video desde el interior

A cinco años del crimen que estremeció al país, los bienes de Mauricio Leal siguen en medio de procesos judiciales. Su casa en La Calera, un apartamento en Bogotá, vehículos y cuentas bancarias permanecen bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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En el programa ‘Expediente Final’ se mostraron imágenes del interior de la vivienda, donde se observan espacios desocupados y señales de deterioro. Además, las propiedades acumulan deudas que superan los 100 millones de pesos por concepto de administración, mientras siguen pendientes pagos relacionados con los lotes del cementerio donde reposan los restos del estilista y su madre.

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¿Qué ha pasado con el caso de Mauricio Leal?

En el ámbito judicial, Jhonier Leal fue condenado en primera instancia a más de 55 años de prisión, pero el proceso se encuentra en etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por su parte, Carlos Andrés García, hermano menor de Mauricio, adelanta una demanda de indignidad sucesoral para impedir que Jhonier pueda acceder a la herencia, trámite que está a la espera de la decisión de segunda instancia.

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El abogado de las víctimas, Élmer Montaña, también reiteró su postura de que Jhonier habría contado con ayuda externa para manipular la escena del crimen. Mientras tanto, Carlos Andrés García continúa al frente de los asuntos legales y familiares relacionados con el caso.





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