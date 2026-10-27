Lenard Vanderaa aclaró si volvió con Daniela Álvarez: “Es una persona especial”

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Lenard Vanderaa y Daniella Álvarez habían aumentado después de que la expareja fuera vista compartiendo durante un concierto en Bogotá. En las imágenes, difundidas por el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, se les observaba muy cercanos, situación que despertó comentarios entre los seguidores de la presentadora y el actor.

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Ante las preguntas sobre su situación sentimental, Vanderaa respondió a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram y fue claro sobre el vínculo que mantiene actualmente con la barranquillera.

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Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa no volvieron

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El actor español negó que haya retomado una relación amorosa con la ex Señorita Colombia, aunque confirmó que mantienen una comunicación frecuente y una amistad cercana. “No estoy con Daniela, pero hablamos, hablamos a menudo”, aseguró.





Durante sus declaraciones, también aprovechó para destacar las cualidades de su expareja y expresar la admiración que siente por ella. La describió como una mujer especial, divertida y con una energía positiva que, según dijo, también perciben quienes tienen la oportunidad de conocerla personalmente. “Daniela realmente es una persona especial que he tenido la suerte y que tengo la suerte de que es parte de mi vida”, agregó.

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El español no ocultó la admiración que siente por su expareja y manifestó sus buenos deseos para su futuro sentimental. Incluso expresó que espera que, cuando ella encuentre una nueva pareja, sea un hombre que la cuide, la respete, la admire y la haga feliz.

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¿Por qué terminaron Lenard Vanderaa y Daniela Álvarez?

La historia de amor entre Lenard Vanderaa y Daniella Álvarez estuvo marcada por diferentes etapas. La pareja mantuvo una relación sentimental durante varios años y atravesó una separación antes de darse una nueva oportunidad.

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Uno de los momentos más difíciles que vivieron juntos ocurrió en 2020, cuando la presentadora enfrentó una isquemia que derivó en la amputación de parte de su pierna izquierda. Durante ese proceso médico, el actor la acompañó y estuvo a su lado mientras ella afrontaba su recuperación.

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Sin embargo, la relación terminó definitivamente en 2021. En ese momento, la separación generó comentarios en redes sociales y algunas personas señalaron al actor, pero años después, la barranquillera aclaró públicamente lo ocurrido y defendió a su expareja. En una entrevista concedida en 2025, aseguró que Vanderaa nunca la abandonó y destacó el apoyo que recibió de él durante uno de los periodos más difíciles de su vida. También reconoció que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación.