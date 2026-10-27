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Qué dijo Lenard Vanderaa sobre Daniela Álvarez: aclaró si volvió con ella

Lenard Vanderaa, actor español, rompió el silencio sobre Daniela Álvarez, y aclaró en redes sociales si regresó con la exreina, durante una dinámica en la que permitió que sus seguidores le hicieran varias preguntas.

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Lenard Vanderaa aclaró si volvió con Daniela Álvarez: “Es una persona especial”

El actor español rompió el silencio y aclaró en redes sociales si regresó con la exreina, durante una dinámica en la que permitió que sus seguidores le hicieran varias preguntas sobre su vida.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lenard Vanderaa y Daniela Álvarez
Lenard Vanderaa y Daniela Álvarez
Foto: Instagram @danielaalvareztv