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Cuál es el estado de salud del cantante valenato Kbeto Zuleta

El cantante y su agrupación sufrieron un grave accidente de tránsito que dejó un saldo trágico: el artista perdió parte de una pierna, dos músicos fallecieron y cerca de 20 integrantes del equipo reciben atención médica.

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‘Kbeto’ Zuleta está en UCI y tiene varios traumas, asegura hermana del cantante vallenato

El cantante y su agrupación sufrieron un grave accidente de tránsito que dejó un saldo trágico: el artista perdió parte de una pierna, dos músicos fallecieron y cerca de 20 integrantes del equipo reciben atención médica.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Kbeto' Zuleta
'Kbeto' Zuleta
Foto: Instagram @kbetozuleta