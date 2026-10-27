‘Kbeto’ Zuleta está en UCI y tiene varios traumas, asegura hermana del cantante vallenato

El folclor vallenato está de luto por el grave accidente de tránsito del bus de Carlos Alberto Zuleta, mayormente conocido en la industria musical como ‘Kbeto’ Zuleta. El cantante lucha por su vida en la UCI tras sufrir la amputación de una extremidad y traumas. El nefasto siniestro sobre el río Ariguaní dejó un trágico saldo de víctimas mortales y más de una docena de heridos de su agrupación.

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El estado del intérprete, hijo del juglar vallenato Poncho Zuleta, mantiene en vilo a Colombia. Los médicos en el centro asistencial donde permanece internado han confirmado que su condición continúa siendo delicada e inestable, bajo estricta observación médica profesional. La comunidad musical y miles de fanáticos se unen en oraciones por la pronta recuperación del artista y el descanso de los integrantes fallecidos.

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Hermana de ‘Kbeto’ Zuleta habló sobre el estado de salud de su hermano

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Claudia Margarita Zuleta, senadora y hermana de Carlos Alberto Zuleta, conocido como ‘Kbeto’ Zuleta, agradeció en diálogo con Noticias Caracol el cubrimiento de los medios de comunicación y las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido su familia tras el accidente de tránsito.





La senadora también se refirió al estado de salud de los integrantes de la agrupación que permanecen hospitalizados y explicó que su hermano presenta múltiples lesiones que requieren atención especializada.

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“Han sido unas horas de estar muy afligidos, muy angustiados, pero orándole a Dios por la vida de 16 integrantes de la agrupación que se encuentran hospitalizados, entre ellos mi hermano. Kbeto tiene traumas a nivel de tórax, a nivel abdominal y en sus piernas, las cuales van a requerir atención más especializada. Pedimos a Dios por ellos, con toda la fe de que van a salir adelante”, aseguró la hermana del artista vallenato.

Además, la politica explicó que el cantante vallenato permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que, por el momento, no ha sido trasladado a otro centro hospitalario, pues primero debe ser estabilizado. Una vez su condición lo permita, se espera remitirlo a una institución médica que cuente con los servicios especializados que requiere para atender sus lesiones.

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¿Cuál es el estado de salud de ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta?

Desde las afueras de la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar, el corresponsal de Noticias Caracol, Martín Elías Mendoza, informó que el pronóstico de salud del cantante es reservado. Además, señaló que su padre, el cantante vallenato Poncho Zuleta, suspendió la gira que realizaba en Estados Unidos y regresó a Colombia anoche para atender la situación de su hijo.