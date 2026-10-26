'Shows' de Yo Me Llamo 'Isabel Pantoja', 'Julio Jaramillo' y el mejor de la noche

La noche en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ estuvo cargada de momentos memorables, nostalgia y voces impecables que pusieron a prueba las emociones del jurado y de los invitados especiales.

Uno de los momentos más conmovedores de la gala se vivió durante la presentación de la imitadora de Isabel Pantoja, quien interpretó el clásico 'Era mi vida él'. Su interpretación fue tan profunda que logró conmover hasta las lágrimas al cantante vallenato Elder Dayán. Ante la emoción del momento, el artista aprovechó para enviar un mensaje reflexivo al público, invitando a todos a tener fe y a pedirle a Dios por el cuidado y la protección de sus familias.



‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja' en el Templo de la Imitación. Foto: Caracol Televisión.

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Por su parte, el imitador de Julio Jaramillo, conocido como "El ruiseñor de América", llevó a Amparo Grisales a un estado de profunda reflexión mientras analizaba cada verso de su actuación. Además, el participante recibió el tierno consejo de celebrar con la alegría e inocencia de un niño, recomendación que siguió al pie de la letra.

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‘Yo Me Llamo Julio Jaramillo’ en el Templo de la Imitación. Foto: Caracol Televisión.

El gran triunfador de la jornada fue ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’, catalogado como el mejor de la noche. El doble logró "erizar" a Amparo Grisales, quien no dudó en elogiar su constante evolución y le confesó que su parecido físico y vocal con el artista original es cada vez más impactante.

'Yo Me Llamo Ricardo Arjona' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Finalmente, la cuota de sensualidad y talento ranchero la puso ‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’. Los jurados, encabezados por Amparo Grisales y César Escola, destacaron su notable mejoría en afinación y control vocal. La "Diva de Colombia" no escatimó en halagos y lo calificó como un verdadero "macho mexicano" sobre el escenario.

'Yo Me Llamo Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Cuál es el nombre real de Isabel Pantoja y dónde nació

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El nombre real de la famosa cantante española es María Isabel Pantoja Martín. Nació el 2 de agosto de 1956 en el barrio de Triana, en Sevilla, España. Es una de las intérpretes de copla y balada romántica más reconocidas del mundo hispanohablante.

De dónde era Julio Jaramillo y cuándo murió

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Julio Alfredo Jaramillo Laurido, conocido popularmente como "El ruiseñor de América", era originario de Guayaquil, Ecuador, donde nació el 1 de octubre de 1935. El legendario cantante de pasillos y boleros falleció el 9 de febrero de 1978 a los 42 años de edad.

De qué nacionalidad es Ricardo Arjona y cuándo nació

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Édgar Ricardo Arjona Morales es un cantautor y compositor guatemalteco. Nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, y cuenta con una prolífica trayectoria musical en la balada, el pop latino y el rock en español.