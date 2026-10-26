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Quién fue el mejor imitador de la noche en 'Yo Me Llamo'

En ‘Yo Me Llamo’, Isabel Pantoja conmovió a Elder Dayán, Julio Jaramillo hizo reflexionar a Amparo Grisales y Ricardo Arjona y Alejandro Fernández recibieron elogios por sus presentaciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Shows' de Yo Me Llamo 'Isabel Pantoja', 'Julio Jaramillo' y el mejor de la noche

En ‘Yo Me Llamo’, Isabel Pantoja conmovió a Elder Dayán, Julio Jaramillo hizo reflexionar a Amparo Grisales y Ricardo Arjona y Alejandro Fernández recibieron elogios por sus presentaciones.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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