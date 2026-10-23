María recibe malas noticias de parte de su familia

Tras días de su desaparición, deciden que es hora de contarle a María sobre la desaparición de su cuñado. El hijo de María la llama y le dice que no querían avisarle antes para no distraerla de su proyecto, pero que ya están muy preocupados por la situación y necesitan ayuda.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

