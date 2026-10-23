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María recibe malas noticias de parte de su familia

Juan Manuel viajó a Medellín hace unos días para descubrir si Sonia y los hermanos le estaban haciendo una mala jugada, pero la familia nunca supo más de él.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María recibe malas noticias de parte de su familia

Juan Manuel viajó a Medellín hace unos días para descubrir si Sonia y los hermanos le estaban haciendo una mala jugada, pero la familia nunca supo más de él.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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