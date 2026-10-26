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María debe ir al congreso a dar un discurso que identifique a Serrates

Serrates termina su charla y le da paso a su “rival”, María, quien está cansada del desprecio y abre su corazón para sincerarse por la actitud del hombre.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María debe ir al congreso a dar un discurso que identifique a Serrates

Serrates termina su charla y le da paso a su “rival”, María, quien está cansada del desprecio y abre su corazón para sincerarse por la actitud del hombre.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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