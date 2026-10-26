María debe ir al congreso a dar un discurso que identifique a Serrates

María dice que no está de acuerdo con que el hombre diga que la vida de todos ha sido igual y llena de los mismos derechos y beneficios, sin embargo, María recalca que ella viene del pueblo más violento del país y no tuvo una buena vida cuando vivía allí.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

