Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 71 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Elder Dayán contó cómo fue el último momento con Kbeto Zuleta

El jurado de ‘Yo Me Llamo’ abrió su corazón al programa ‘La Red’ y contó que la última vez que estuvo con el hijo del legendario Poncho Zuleta fue en una fiesta privada de un en la ciudad de Sincelejo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Elder Dayán relató cómo fue el último encuentro con Kbeto Zuleta antes del accidente

El jurado de ‘Yo Me Llamo’ abrió su corazón al programa ‘La Red’ y contó que la última vez que estuvo con el hijo del legendario Poncho Zuleta fue en una fiesta privada de un en la ciudad de Sincelejo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 31 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Nombre en una linea.png