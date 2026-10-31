Elder Dayán relató cómo fue el último encuentro con Kbeto Zuleta antes del accidente

Elder Dayán confesó que Kbeto Zuleta lo invitó a cantar una canción que Diomedes Díaz le había compuesto al mayor de los Zuleta. Posterior a eso, el jurado de ‘Yo Me Llamo’ continuó cantando y Kbeto decidió quedarse a escucharlo, pero dijo que debía irse alrededor de las tres de la mañana a la ciudad de Valledupar. Elder recibió la llamada en la que le contaron que el artista había sufrido un trágico accidente en un río de la ciudad.

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Cómo fue el accidente de Kbeto

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El trágico suceso se registró en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026 en la vía que conecta a El Difícil con el municipio de Bosconia (Cesar). De acuerdo con los primeros reportes oficiales y las autoridades locales, el autobús que transportaba a los músicos de la agrupación se precipitó desde un puente y terminó sumergido en el lecho del río Ariguaní.

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Las versiones preliminares señalan que el conductor del automotor habría perdido el control tras presuntamente quedarse dormido al volante durante unos segundos, lo que provocó que el vehículo saliera de la carretera y diera un giro en el aire antes de impactar fuertemente contra la estructura fluvial. En medio de la emergencia, organismos de socorro rescataron a los sobrevivientes y los remitieron de urgencia a centros asistenciales de la región.



Cuál es el estado de salud actual del cantante Kbeto Zuleta

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El intérprete Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta resultó gravemente lesionado en el siniestro y fue ingresado inicialmente a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais en Bosconia. Debido a la magnitud de los traumatismos, el personal médico confirmó que el artista sufrió la amputación de una de sus piernas y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por una contusión pulmonar que dificultaba su respiración, lo que obligó a mantenerlo bajo intubación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tras presentar signos de mejoría y estabilizar parcialmente sus constantes vitales, sus familiares gestionaron su traslado especializado en avión ambulancia hacia una clínica de mayor complejidad en la ciudad de Barranquilla, donde continúa bajo estricta observación médica y pronóstico reservado.

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