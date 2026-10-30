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María habla con su mama sobre Simón, pero ella tiene una recaída de salud

La mujer abre su corazón y le dice a su mamá, mientras almuerzan, que quiere hacer las cosas bien con Simón, pero que está segura de que Leo es el hombre de su vida.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María habla con su mama sobre Simón, pero ella tiene una recaída de salud

La mujer abre su corazón y le dice a su mamá, mientras almuerzan, que quiere hacer las cosas bien con Simón, pero que está segura de que Leo es el hombre de su vida.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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