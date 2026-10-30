María habla con su mama sobre Simón, pero ella tiene una recaída de salud

Pérxides le dice que está feliz de que su hija comparta con “Fernando”, a lo que María responde que de quién está hablando. Pérxides le dice que de su novio, María debe seguirle la corriente e ignorar que su mamá está teniendo una recaída con su salud.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

