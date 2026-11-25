Mon Laferte de ‘Yo Me Llamo’ compartió escenario con Karoll Márquez en una presentación que logró emocionar a Amparo Grisales. Durante la actuación, la jurado se erizó con la mezcla de energía y talento que ambos artistas demostraron, mientras César Escola y Elder Dayán también dieron sus apreciaciones sobre el espectáculo.

César Escola comentó que al comienzo vio a la imitadora un poco distraída, pero destacó que, a partir de la mitad de la canción, la presentación se convirtió en una mezcla increíble de energía. Por su parte, Elder Dayán resaltó el nivel musical de la participante, aunque le aconsejó creérselo más y ganar confianza sobre el escenario.

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Datos curiosos sobre Mon Laferte

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Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile. Es una de las artistas latinoamericanas más reconocidas por su versatilidad musical, pues combina géneros como el pop, rock, bolero, salsa y música regional mexicana.



Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó a presentarse en escenarios durante su adolescencia. Su álbum 'Mon Laferte Vol. 1' impulsó su reconocimiento internacional, especialmente gracias a canciones como ‘Tu falta de querer’. Además, ha ganado premios Grammy Latino y se ha caracterizado por una estética artística que mezcla influencias retro, elementos del rock y una fuerte identidad visual.

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Datos curiosos sobre Karoll Márquez

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Karoll Márquez es un cantante, actor, compositor y bailarín cartagenero, cuyo nombre completo es Karoll Iván Márquez Mendoza. Desde pequeño mostró interés por la música y a los 10 años comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, donde aprendió flauta y solfeo; posteriormente, recibió clases de canto y guitarra, además de formarse en danza contemporánea y expresión corporal. En la música, alcanzó reconocimiento con canciones como 'Embrujo', 'La verdad' y 'Porqué te vas'