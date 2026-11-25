‘Yo Me Llamo Beéle’ compartió escenario con ‘Yo Me Llamo Shakira’ en una presentación en la que la química entre ambos imitadores se convirtió en uno de los aspectos más destacados. César Escola quedó encantado con la conexión que demostraron durante la interpretación y aseguró que lograron complementarse muy bien.

Por su parte, Amparo Grisales señaló que al imitador todavía le faltaban algunos detalles en la voz para acercarse más al artista original, mientras que Elder Dayán disfrutó de su presentación y tuvo una opinión positiva sobre su desempeño.

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Datos curiosos sobre Beéle

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Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, nació el 30 de septiembre de 2002 en Barranquilla, Colombia. El cantante se dio a conocer internacionalmente con canciones como ‘Loco’ y ‘Inolvidable’, en las que fusionó sonidos urbanos con ritmos caribeños. Uno de los aspectos más particulares de su música es la influencia de los sonidos afrobeat, el dancehall y el género urbano.



Además, su identidad artística está muy ligada a sus raíces barranquilleras, que han influido en su estilo musical y en su manera de interpretar. Con su propuesta fresca y sus colaboraciones con otros artistas, se ha convertido en uno de los representantes de la nueva generación de la música colombiana.

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